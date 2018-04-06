Тиаго Алькантара: Сборная Бельгии будет темной лошадкой на ЧМ-2018

«На чемпионате мира будут явные фавориты, но удача всегда играет большую роль в конечном успехе. На чемпионатах мира многое решают детали. Не так давно в полуфинале играли Турция и Южная Корея (в 2002 году). Случиться может всякое. Сейчас среди фаворитов я бы назвал сборные Германии, ведь они являются действующими чемпионами мира, Бразилии, Аргентины и Франции. Испанию, конечно, тоже можно включить в этот список.

Темной лошадкой считаю сборную Бельгии, и даже не из-за игроков, которыми эта команда располагает, а из-за того, как они играют. Они демонстрируют классный футбол, их даже можно причислить к фаворитам. Колумбия тоже способна выступить удачно, у них есть несколько отличных игроков», — цитирует Алькантару официальный сайт ФИФА.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах страны.