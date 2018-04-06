Ещё
22 российским спортсменам разрешили принимать запрещённые WADA препараты для терапии
Далее:
Читайте также:
Ещё

22 российским спортсменам разрешили принимать запрещённые WADA препараты для терапии 

Говорит Москва 52 минуты назад
Фото: Говорит Москва
Он подчеркнул, что пока РУСАДА «находится в несоответствии» (требованиям WADA — прим. ГМ), работу с просьбами российских спортсменов разрешить употребление лекарств ведёт UKAD — Антидопинговое агентство Великобритании. По словам Юрия Гануса, выводы UKAD совпадают с мнением комитета по терапевтическим исключениям РУСАДА.
«Количество обращений по терапевтическим исключениям в последнее время и увеличилось. В 2017 году поступило 98 запросов на терапевтические исключения. 33 передано на рассмотрение в UKAD. Остальные не были переданы, потому что, либо не соответствовали по форме, либо там не требовалось исключения. Из них одобрено 22 обращения и отказано по 10. На рассмотрении — одно».
Терапевтическое исключение — это разрешение, позволяющее атлетам употреблять препараты из списка запрещённых WADA. В феврале прошлого года врач лыжной сборной Норвегии Петтер Ольгерт заявил, что 50-70% членов сборной имеют диагноз астма и потому принимают препараты из списка запрещённых. Хаккерская группа Fancy Bears опубликовала переписку чиновников WADA, в которой упоминаются имена 200 американских спортсменов, для которых сделаны терапевтические исключения.
Говорит Москва: последние новости
В Подмосковье проверили пожарную безопасность на 20% общественных объектов Итоги голосования на выборах президента отменены на 18 участках UEFA вынес «Зениту» предупреждение за нарушение антидопинговых правил
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер легенда «Челси»5
Нападение на Нурмагомедова попало на видео3
Ягудин с женой попали в больницу20
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»314
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»90
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение