«Костыль» для корреспонденции. Студент автоматизировал работу почты

Антон Неверов, студент 3 курса механико-математического факультета Пермского университета, устроился на лето работать в одно из пермских почтовых отделений . Это было одно из немногих отделений, которое работает только с юридическими лицами. Приступив к обязанностям оператора, он обнаружил, что процесс работы не оптимизирован и немедленно это исправил.

О том, что придумал студент — читайте в материале «АиФ-Прикамье».

Программа работает за оператора

«Сотрудники почты берут письма, которые им нужно переписать, считывают штрих-коды сканером. Эти штрих-коды попадают в текстовый файл. Затем сотрудники почту запускают мою программу, которая берет из текстового файла штрих-коды по одному и вставляет в программу почты для занесения в базу. Раньше сотрудники почты сами вбивали в эту программу, а работает она довольно долго, то теперь это за них делает моя программа. Она эмулирует (имитирует без потери функциональных возможностей — прим. ред.) действия пользователя, то есть оператора. Процесс отнимал много времени. Получилось оптимизировать работу», — рассказывает Антон Неверов.

Евгений, сотрудник ОПС №85, где установлена программа Антона, говорит, что «программа проста в обращении, обучение занимает минимальное количество времени».

«Данная программа ускорила время обработки корреспонденции, поскольку она автоматически формирует накладную ф-16. При этом, оператор параллельно может заниматься другими делами», — говорит Евгений.

По словам изобретателя Антона, ранее оператор терял по 4 секунды на каждое письмо. Казалось бы, мало, но при объемах в 6-12 тысяч писем потерянное время увеличивается до нескольких часов.

«Я написал программу для себя, стал ей пользоваться. Сотрудники увидели, что компьютер пишет сам, попросили поделиться. Ну а я-то человек не жадный. Позже часть сотрудников перешла в другое отделение, и я поставил им программу там тоже. Моя программа — костыль к почтовской программе, которая работает только с юридическими лицами. Свою программу планирую доработать, чтобы она стала автономной и сотруднику не требовалось специальных знаний. Это единственная в своём роде программа», — поясняет Антон.

Полная автоматизация — пока мечта

Останавливаться на маленькой программе Антон не хочет. Его изобретение не касалась исходного кода программы почты. Для полной автоматизации это необходимо, но у пермского студента нет права доступа. Он обращался к руководству организации в Москве, но получил короткий ответ: «Спасибо, учтём ваши пожелания».

В ближайшей перспективе, по мнению Антона — распространение программы на другие отделения страны. А дальше — пока мечты.

«Почта — это то же самое, что и пиццерия: клиенту нужно, чтобы письмо (пицца) прибыло из пункта А (склад) в пункт Б (дом). Можно теоретически рассчитать, сколько будет стоить один грамм бумаги, поставить автомат, который будет принимать корреспонденцию. В нем будут электронные весы, они посчитают вес, выставят счёт на табло, человек карточкой оплатит. Это письмо уедет на сортировочный центр — всё без отделений, марок. Можно автоматизировать по-крупному. А вместо почтальонов будут дроны», — предполагает Антон.