Каррера не думает о рекорде Спаллетти и хочет вернуть «Спартаку» славу прошлых лет

Нынешний наставник «Интера» с питерским клубом дважды выиграл чемпионат России и по одному разу Кубок и Суперкубок России. Если «Спартак» в этом сезоне станет чемпионом и выиграет Кубок России, то Каррера сравняется со Спалетти, который пока является самым успешным итальянским специалистом.

— Я не ставлю себе цель превзойти рекорд по количеству выигранных трофеев в России среди итальянских тренеров, — цитирует Карреру itasportpress.it. — Знаю, что в этом сезоне могу сравняться со Спаллетти. Однако я хочу выигрывать, несмотря на достижения моих коллег. Я хочу выигрывать снова, чтобы принести радость болельщикам, всему красно-белому сообществу, начиная с президента клуба. Я думаю только о работе, хотя и не скрываю, что для меня будет гордостью стать самым успешным итальянцем в России. Это не будет только личным успехом. Конечно, это станет успехом клуба, который таким образом может вернуться к славе прошлых лет.