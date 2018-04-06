Медведев: депутаты должны разобраться с утратившими актуальность законопроектами

«Думаю, мы сможем завершить эту работу. Это будет на пользу дела», — уточнил премьер-министр.

«Оглядываясь назад, могу сказать, что за истекшие шесть лет мы немало поработали, но не меньше предстоит сделать. Без плотного, дружеского взаимодействия с фракцией «Единая Россия» ничего бы не получилось», — добавил он.

Дмитрий Медведев напомнил, что на будущей неделе он будет отчитываться в Госдуме за шестилетний срок работы Правительства.

«Стало доброй традицией обсуждать законопроекты перед внесением в парламент, и хочу сказать, что в плане взаимодействия мы вышли на принципиально новый уровень. Практически любой вопрос, возникающий у депутатов или членов Правительства , мы можем обсудить в самых разных форматах с привлечением широкого круга экспертов», — пояснил глава кабмина.

Как считает председатель Правительства, за шесть лет депутаты и министерства неплохо научились слушать аргументы друг друга и оперативно решать самые наболевшие вопросы. Но это вовсе не означает, что не было дискуссий.

«В Госдуме наша фракция имеет подавляющее большинство, но это не значит, что у нас мнения совпадают по широкому кругу проблем. Однако по ключевым вопросам, которые касаются единства государства, мы всегда проявляли абсолютное единодушие. Это касалось и Крыма, и введения тотальных санкций по периметру в отношении нашей страны, и прочих трудных факторов, включая драматическое падение цен на нефть», — подчеркнул глава кабмина.

По мнению Медведева, такого сложения негативных факторов в отношении страны в истории государства не было уже давно.

«Тем не менее в результате консолидированной работы мы пришли к решениям, которые поддержали народ. Это проявилось на выборах президента , где победил наш кандидат — Владимир Путин», — пояснил он.

По информации премьера, за последние полтора года Правительством было подготовлено более семисот проектов законов, около пятисот внесено на рассмотрение Госдумы.

«Самое главное, что мы всегда были в открытом диалоге. Работа над ошибками была регулярной. И эту работу над всем законотворческим массивом нужно довести до конца», — сказал он.

По убеждению Медведева, фракция «Единая Россия» всегда правильно оценивала реальную экономическую ситуацию. В таких условиях легко было увлечься популизмом, но депутаты выбрали ответственную позицию.

«Впереди масштабные задачи, о них я расскажу в ходе отчёта за работу Правительства на следующей неделе. Это будет не очень короткий доклад. И у фракций будет возможность задать вопросы. Будущее должно стать в ракурсе самого пристального нашего внимания», — заключил глава кабмина.

При этом Дмитрий Медведев напомнил, что и перед Правительством, и перед депутатами Госдумы стоит задача, сформулированная Президентом России Владимиром Путиным в своём Послании, — обеспечить темпы экономического роста выше мировых.

«Внедрение современных технологий и решение социальных задач, которых ещё много и много, — это первостепенные задачи. В самых серьёзных условиях мы смогли сохранить нормальную социальную ситуацию в стране. Мы должны активно работать», — подытожил глава Правительства.