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Партию мясной продукции из Вьетнама приостановили в аэропорту «Шереметьево»
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Партию мясной продукции из Вьетнама приостановили в аэропорту «Шереметьево» 

РИАМО 42 минуты назад
Фото: РИАМО
московском аэропорту «Шереметьево» приостановили партию мясной продукции общим весом 25 килограммов, поступившей из ВьетнамаВ, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.
«Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям в пассажирском терминале международного аэропорта «Шереметьево» было приостановлено оформление партии мясной продукции, общим весом 25 килограммов, ввезенных пассажиром из Вьетнама», — говорится в сообщении.
При проведении ветеринарного контроля установлено отсутствие ветеринарных сопроводительных документов и разрешения Россельхознадзора на ввоз.
Груз уничтожен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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