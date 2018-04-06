Партию мясной продукции из Вьетнама приостановили в аэропорту «Шереметьево»

московском аэропорту «Шереметьево» приостановили партию мясной продукции общим весом 25 килограммов, поступившей из ВьетнамаВ, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям в пассажирском терминале международного аэропорта «Шереметьево» было приостановлено оформление партии мясной продукции, общим весом 25 килограммов, ввезенных пассажиром из Вьетнама», — говорится в сообщении.

При проведении ветеринарного контроля установлено отсутствие ветеринарных сопроводительных документов и разрешения Россельхознадзора на ввоз.

Груз уничтожен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.