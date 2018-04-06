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Школьники из Некрасовки стали активными участниками олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы»
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Школьники из Некрасовки стали активными участниками олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» 

Управа района Некрасовка 43 минуты назад
Фото: Управа района Некрасовка
В столице завершился основной этап пятого сезона городской олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы», участие в которой приняли школьники образовательного комплекса № 2048 района Некрасовка.
В рамках подведения предварительных итогов, статус «Победитель» получили 20 команд, также нескольким коллективам был присвоен статус «Призер». В индивидуальном зачете от школы № 2048 зафиксировано около 25 победителей и несколько призеров.
Добавим, что финальная призовая игра, на которую можно зарегистрироваться командам-победителям и победителям в индивидуальном зачете, состоится уже в мае. (вт)
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