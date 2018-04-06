Массимо Каррера: «Буффон не должен завершать карьеру в конце сезона»

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера выразил мнение, что 40-летнему вратарю «Ювентуса» Джанлуидже Буффону​ нужно продолжать выступать. По словам итальянского специалиста, голкипер еще в полном порядке и голоден до новых побед.

— Джиджи не должен завершать карьеру в конце сезона. Мне кажется, что он еще голоден до побед и в полном порядке, — цитирует Карреру itasportpress.it. — Однако если он не хочет продолжать, то тогда повесит бутсы на гвоздь. Я вижу его в будущем как тренером клуба, так и сборной страны. Считаю, что у него есть необходимая харизма и способности.