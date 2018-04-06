Футболист «Борнмута» Джуниор Станислас выбыл до конца сезона

Вингер получил травму 31 марта в гостевом матче чемпионата Англии с «Уотфордом» (2:2) и был заменен на 45-й минуте. В текущем сезоне 28-летний Станислас провел в составе «Борнмута» 20 игр и забил 5 мячей, в том числе четыре в последних восьми встречах.

"Станислас выбыл до конца сезона. Он получил серьезную травму колена в игре против «Уотфорда». Ожидаем его возвращение в строй в межсезонье или в начале следующего сезона, но мы еще не уверены. Это очень большая потеря для нас. Медицинская бригада беспокоилась по поводу крестообразных связок его колена, но это травма передних связок — меньшее из двух зол. У него была операция, и мы рады, что она прошла успешно", — сказал Хау, чьи слова приводит официальный сайт «Борнмута».

Кроме того, тренер выразил надежду, что защитник команды Адам Смит , получивший повреждение туром ранее в матче с «Вест Бромвичем», успеет восстановиться до конца этого сезона. «Адам Смит также вне игры. Он добился хорошего прогресса, и мы довольны тем, как он восстанавливается. Мы надеемся, что он вернется до конца сезона», — заявил Хау.

После 32 туров «Борнмут» занимает десятое место в английской премьер-лиге, имея в активе 37 очков.