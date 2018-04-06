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Член совета ФИФА и глава Конфедерации футбола Океании Дэвид Чунг ушел в отставку
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Член совета ФИФА и глава Конфедерации футбола Океании Дэвид Чунг ушел в отставку 

ТАСС 19 минут назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 6 апреля. Глава Футбольной ассоциации Папуа — Новой Гвинеи Дэвид Чунг ушел в отставку с поста президента Конфедерации футбола Океании и покинул совет Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.
Отмечается, что Чунг ушел в отставку по личным причинам. Также он покинул пост старшего вице-президента ФИФА. Конфедерация футбола Океании должна будет выбрать нового представителя в совете ФИФА.
Чунг был выбран президентом Конфедерации футбола Океании в 2011 году и, как ее глава, стал членом совета ФИФА.
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