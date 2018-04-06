Ещё
В период сложностей в стране легко увлечься популизмом, заявил Медведев
Далее:
Читайте также:
Ещё

В период сложностей в стране легко увлечься популизмом, заявил Медведев 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
АНОСИНО (Московская область), 6 апр — РИА Новости. В период сложностей в стране, в том числе экономических, очень легко увлечься популизмом, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на расширенном заседании фракции "Единая Россия".
Он поблагодарил фракцию за то, что, по его мнению, она «всегда трезво оценивала ситуацию».
"Для правительства это особенно важно. Что скрывать? Когда трудно жить, когда в стране сложности, когда падают доходы населения, когда мы вынуждены сталкиваться с теми или иными ограничениями, очень легко увлечься популизмом. Сказать: нет, давайте здесь это решение примем. В принципе, это очень часто может сопровождаться аплодисментами", — сказал Медведев.
РИА Новости: последние новости
В Москве умерла женщина, которой вместо физраствора ввели формалин "Закон есть закон": в Кремле прокомментировали ситуацию с Telegram Путин провел телефонный разговор с президентом Франции
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ягудин с женой попали в больницу22
Нападение на Нурмагомедова попало на видео7
WADA разрешила россиянам запрещенные препараты
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»319
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»90
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение