В период сложностей в стране легко увлечься популизмом, заявил Медведев 

АНОСИНО (Московская область), 6 апр — РИА Новости. В период сложностей в стране, в том числе экономических, очень легко увлечься популизмом, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на расширенном заседании фракции "Единая Россия".
Он поблагодарил фракцию за то, что, по его мнению, она «всегда трезво оценивала ситуацию».
"Для правительства это особенно важно. Что скрывать? Когда трудно жить, когда в стране сложности, когда падают доходы населения, когда мы вынуждены сталкиваться с теми или иными ограничениями, очень легко увлечься популизмом. Сказать: нет, давайте здесь это решение примем. В принципе, это очень часто может сопровождаться аплодисментами", — сказал Медведев.