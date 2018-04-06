Никифор Коляда: за что в 1942 году посадили грозного партизана Батю

Легендарный Никифор Коляда, прозванный партизанами Батя, был выдающейся личностью. О подобных ему в народе слагают сказания. В зените военной славы, уже будучи лауреатом ордена Ленина, обласканный журналистами Коляда попал под неумолимые колеса репрессионной машины.

В начале жизненного пути

История Коляды полна захватывающих поворотов. Родился будущий герой в 1891 году в Харьковской губернии, на хуторе Костев, в семье бедного крестьянина. Помощь сестер позволила ему закончить трехклассное городское училище, что для крестьянского ребенка было большим достижением. Начав путь военного еще до революции, Коляда в чине прапорщика прошел Первую мировую войну, а потом решительно поддержал большевиков, стал членом городского Совета рабочих и крестьянских депутатов. За большевистскую агитацию петлюровцы бросили его в тюрьму, но Коляда бежал и создал один из первых партизанских отрядов на Смоленщине. Он успешно оборонял Винницу от войск атамана Шепеля, громил Петлюру, а в 1920 году был назначен военкомом 57-й стрелковой дивизии. Молодой герой революции, еще не отрастивший тогда окладистую бороду и не получивший прозвище Батя, уже тогда показал себя незаурядным человеком с великолепными способностями к организации, командованию и смелым тактическим решениям. В свободное время Коляда постоянно учился. Когда в стране чуть поутихло, он поступил на китайское отделение Дальневосточного университета и вышел оттуда, зная два языка — английский и китайский.

«Данных о деятельности нет»

В характеристике, выданной родственникам Коляды после его ареста, сказано: «За время нахождения в партизанских отрядах (июль — сентябрь 1942 г.) бывший командир партизанских отрядов Коляда проявил себя исключительно с отрицательной стороны». Каждая буква этой отписки дышит ложью.

22 июня 1941 года Никифору Коляде было уже 50 лет. Он занимал хорошую должность и не подлежал призыву из-за возраста, однако немедленно написал заявление в ЦК с просьбой послать его на фронт. Учитывая партизанский опыт Бати, его отправили в Смоленскую область в немецкий тыл, где за год в тяжелейших условиях он собрал вокруг себя десятки тысяч людей и создал крепкое, боеспособное партизанское движение. К июлю 1942-го он уже возглавлял деятельность 20 отрядов в шести районах. Бойцы Бати блокировали дороги и уничтожали коммуникации противника, взрывали железнодорожные пути. В разгар войны они освободили более 230 пунктов, в которых восстановили советскую власть, а также вывели из оккупации более тысячи детей. Операция гитлеровцев по уничтожению партизан «Последний сбор урожая» и попытка выбить их из опорного пункта — Слободы — провалились.

Арест

В конце сентября Батю срочно вызвали в Москву. Он побывал на приеме у секретаря ЦК Андреева и командующего партизанским движением Ворошилова, а сразу после был арестован. Избежав попадания под гребенку репрессий в 30-е годы, Коляда все-таки не миновал своей судьбы. Формально его обвинили в предательской работе в пользу немецких оккупантов и борьбе с местным населением, закрыв глаза на то, что в роли местного населения выступали отряды полицаев, а также в том, что «у населения конфисковывали скот, продовольствие, фураж, что вело к дискредитации советской власти», в неустойчивом моральном облике (несмотря на то что Коляда был женат, он заводил отношения с девушками-партизанками). На самом деле причиной ареста, скорее всего, послужил конфликт с начальником Центрального штаба партизанского движения П. Пономаренко, который выступал против крупных партизанских образований, а также разногласия с секретарем Смоленского обкома Д. Поповым. По словам Пономаренко, Батя в его присутствии критиковал руководство: «Листовки, разбрасываемые обкомом, не имеют значения. Партийные органы себя дискредитировали. Отступление, эвакуация и т. д. подорвали веру народа в партийный орган. Надо разбрасывать листовки от имени лиц, завоевавших у народа уважение своей борьбой. Мои листовки за моей подписью в Смоленской области могли бы сыграть большую роль. Меня всюду знают». [С-BLOCK]

На допросах обвинение в предательстве Батя не признал, а о фактах мародерства хорошо говорит рапорт сотрудника НКВД, проводившего обыск в квартире. «Арест не наложен, так как подсудимый никакого ценного личного имущества не имеет», — было сказано в отчете.

Тем не менее колеса закрутились, и Никифор Коляда был осужден на трудовые лагеря сроком на 20 лет. Его освободили досрочно сразу после смерти Сталина, полностью реабилитировав и признав невиновным. Но здоровье героя Смоленщины было уже сильно подорвано — легендарный Батя скончался от инфаркта в марте 1955 года.

Не успел перековаться

Репрессии и постоянная ротация кадров — один из неотъемлемых признаков тоталитарной системы. История Бати — хрестоматийный пример того, как яркий, харизматичный человек, привыкший доказывать патриотизм не словами, а делом, попал в ее жернова. Сосредоточив под своим командованием несколько тысяч вооруженных бойцов, обладая широкой известностью и расположением народных масс, а также определенной популярностью на Западе (английская королева даже наградила его именным кортиком), Никифор Коляда не мог не вызывать опасения наверху, тем более что не был сдержан на язык и позволял себе резкую критику власти. В эпоху закручивания гаек такой исход, к сожалению, не редкость.