Одом начнёт производство линии товаров из марихуаны

Бывший игрок НБА Ламар Одом, страдавший зависимостью от тяжёлых наркотиков, намерен начать производство собственной линии товаров из марихуаны. «Проходя лечение от наркотической зависимости, я открыл для себя некоторые полезные свойства марихуаны. Поэтому решил объединить усилия с производителем экологически чистой конопли.

Друзья и знакомые спрашивали меня, что помогло мне вылечиться. И тогда у меня родилась идея создать собственную компанию. Настало время предложить товары из марихуаны людям, столкнувшимся с теми же проблемами, что были у меня», — передаёт слова Одома Get News. Компания Одома будет производить различные концентраты, экстракты и настойки.