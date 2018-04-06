Томас Гримм — новый президент украинской премьер-лиги

Швейцарец Томас Гримм был избран новым президентом украинской премьер-лиги, информирует sportarena.com. За 58-летнего функционера отдали голоса 10 клубов УПЛ, еще два воздержались. Он был выдвинут «Александрией» и оказался единственным кандидатом на прошедших выборах.

Томас Гримм заступает на 4-летний срок и станет третьим в истории руководителем премьер-лиги после Виталия Данилова и Владимира Генинсона.

Напомним, что в 2016 году швейцарец занимался юридическими вопросами при подготовке сборной Украины​ к чемпионату Европы-2016.

Помимо этого, Гримм занимал должность президента «Янг Бойз», а в 2009 году был избран на пост главы швейцарской футбольной лиги, которую возглавлял на протяжении двух лет.