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Медведев попросил депутатов запастись терпением перед его докладом
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Медведев попросил депутатов запастись терпением перед его докладом 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 11 апреля выступит в Госдуме с отчетом о деятельности правительства. Он призвал быть депутатов запастись терпением, так как доклад будет длинным. Глава правительства расскажет о шести годах работы нынешнего кабинета министров. В ходе заседания фракции "Единой России" в Госдуме Медведев пообещал, что у всех фракций будет возможность задать вопросы главе правительства.
Как сообщает РИА Новости, Медведев отметил, что кабинету министров еще многое предстоит сделать, в том числе выполнить задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию. Он назвал эти задачи сложными, но исполнимыми.
"Очень многого еще не сделано, это наша с вами, уважаемые коллеги, уважаемые товарищи по партии, общая задача на ближайшее будущее", — добавил глава правительства.
Кроме того, Медведев подчеркнул, что «Единая Россия» проявляла абсолютное единодушие в условиях введения санкций и трудных макроэкономических условиях.
"Это касалось и интеграции полуострова Крым в российское правовое поле, и решения фундаментальных вопросов развития страны в условиях введения по сути тотальных санкций по периметру, очень трудных макроэкономических условий, в которые попала наша страна вследствие сложения целого ряда факторов, включая, конечно, и драматическое падение цен на нефть", — сказал Медведев.
По словам Медведев, сильной стороной партии является работа над ошибками. Он сказал, что «идеального законотворчества не бывает», и все совершают ошибки. Но главное, что «мы всегда были в открытом диалоге».
Также Медведев напомнил о своих словах, которые произносил, выступая с отчетами в Госдуме, о том, «что такого сложения негативных факторов для страны в истории нашего государства не было очень давно». И тем не менее, по его мнению, российским властям удалось «консолидировать работу и принять очень важные решения, которые были поддержаны народом, о чем свидетельствует победа Владимира Путина на выборах президента России 18 марта».
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