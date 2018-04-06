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Массимо Каррера: «Победа „Ливерпуля“ над „МанСити“ не реабилитирует „Спартак“
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Массимо Каррера: «Победа „Ливерпуля“ над „МанСити“ не реабилитирует „Спартак“ 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что доволен выступлением команды в еврокубках. По словам наставника, команда взрослеет, а он с оптимизмом смотрит в будущее.
— У нас было хорошее путешествие как в Лиге чемпионов, так в Лиге Европы, несмотря на то, что команда уже очень долго не выступала в этих турнирах, — цитирует Карреру itasportpress.it. — Однако мы способны на большее. Процесс взросления идет, и я с удовлетворением смотрю в будущее. Конечно, у нас что-то получилось хорошо, а что-то далеко не так.
Самая красивая игра — это матч против «Севильи» (5:1). Самая же плохая игра во всех смыслах — это нокаут от «Ливерпуля» (0:7) на выезде. Возможно, недавний результат команды Клоппа в матче с «Манчестером Сити» (3:0) Гвардьолы, как кто-то может сказать, немного оправдывает, однако 0:7 — это все равно очень тяжелый удар для чемпиона России. «Ливерпуль» — потрясающая команда. В среду он это доказал. Конечно, я не чувствую себя реабилитированным или менее побитым. Это пятно останется, потому что тогда на «Энфилде» мы не выглядели командой, которая хочет добиться результата.
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