В школе №950 прошли отборочные соревнования по настольному теннису и баскетболу

В минувший четверг, 5 апреля, в школе № 950 района Отрадное прошли отборочные соревнования по настольному теннису и баскетболу среди учащихся 5 и 6 классов для участия в Президентских спортивных играх. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

-По итогам соревнований сформирована сборная команда школы. Ребятам предстоят испытания в таких видах спорта, как шашки, стрит-бол, настольный теннис, легкая атлетика и плавание, — рассказали в администрации школы.

Там отметили, что соревнования стартуют 17 апреля и завершатся плавательной эстафетой 21 апреля.

(вт)