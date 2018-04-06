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В школе №950 прошли отборочные соревнования по настольному теннису и баскетболу
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В школе №950 прошли отборочные соревнования по настольному теннису и баскетболу 

Управа района Отрадное 1 час назад
Фото: Управа района Отрадное
В минувший четверг, 5 апреля, в школе № 950 района Отрадное прошли отборочные соревнования по настольному теннису и баскетболу среди учащихся 5 и 6 классов для участия в Президентских спортивных играх. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
-По итогам соревнований сформирована сборная команда школы. Ребятам предстоят испытания в таких видах спорта, как шашки, стрит-бол, настольный теннис, легкая атлетика и плавание, — рассказали в администрации школы.
Там отметили, что соревнования стартуют 17 апреля и завершатся плавательной эстафетой 21 апреля.
(вт)
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