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Бразильский футбол возглавил человек, на вертолете которого нашли 445 кг кокаина
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Бразильский футбол возглавил человек, на вертолете которого нашли 445 кг кокаина 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший национальный секретарь футбола Густаво Перрелла, назначен директором Бразильской конфедерации футбола (CBF). Об этом сообщается на сайте конфедерации. Густаво является сыном Зезе Переллы, бывшего президента «Крузейро», который сейчас занимает должность директора по развитию и проектам национального образования.
Густаво Перрелла получил скандальную известность на родине в 2013 году, когда федеральная полиция захватила вертолет, принадлежащий его компании, с 445 кг кокаина на борту.
Он и его отец фигурировали в следствии, однако им не было предъявлено никаких обвинений из-за недостатка улик.
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