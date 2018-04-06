Кайшева: общие впечатления от Олимпиады не оправдались, я ожидала большего

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева рассказала о своих впечатлениях от прошедших зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане (Южная Корея).

«Общие впечатления от Олимпиады не оправдались, я ожидала от неё большего и по организации, и по зрелищности, и по условиям проживания. С питанием всё было нормально, там учитывались кухни разных народов мира. Были тяжёлые погодные условия из-за высокой влажности, низкой температуры и сильного ветра. Это тяжело. Было очень холодно, сами корейцы отмечали, что это нехарактерно и обычно там теплее. Поэтому трасса была очень жёсткая, все прошлые соревнования проходили по каше, сильно разбитой трассе. А в этот раз было страшно, ведь на спуске очень сильная скорость, и нужно было держаться на канте, чтоб не унесло. Почувствовала ли разницу между Олимпиадой и Кубком мира? На самом деле Кубки мира были более значимые. Там у нас такая большая бригада, сервис, много тренеров, специалисты. А на Олимпиаде было всего 2 тренера, 3 сервисмена, 4 спортсмена. Работа сильно отличается, когда большая команда и когда усечённый состав. Почему-то на самой Олимпиаде не было такого, что «О, это вершина, главный старт четырёхлетия». Такого ощущения не создалось.

Какие-то недоделки, что-то не продумано. Например, шаттл шёл от Олимпийской деревни до биатлонной трассы 20 минут, хотя пешком это расстояние можно пройти за 15 минут. Буквально 500-600 метров. Если бы была пешеходная дорожка, можно было бы спокойно ходить. Я бегала кросс и посмотрела на сооружения, что сделали для болельщиков. Для них всё красиво и зрелищно, а для спортсменов всё было не так хорошо, как мы ожидали", — сказала Кайшева.

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