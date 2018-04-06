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На Avito продают златоустовские гири за 75 миллионов рублей
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На Avito продают златоустовские гири за 75 миллионов рублей 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
На Avito житель Оренбургской области продаёт гири, вылитые более ста лет назад на демидовском заводе в Златоусте. Обе гири оценили аж в 76 543 210 рублей. Продавец утверждает, что снаряд принадлежал Александру Зассу — легендарному силачу, жившему в начале ХХ века.
Каждая гиря весит по два пуда, то есть по 32 килограмма.
— Не неваляшка. Обратно при наклоне не возвращается. Звонить только в случае покупки. Просто посмотреть будет стоить пять тысяч рублей, — пишет продавец в описании товара.
Разместили объявление 15 марта. Кстати, это не единственные гири, выставленная продавцом на продажу. Аналогичный снаряд, но с более скромной историей, стоит 3 200 рублей.
Напомним, силач Александр Засс (годы жизни 1888 — 1962 г.г.), имел прозвище Железный Самсон и работал артистом цирка. Выступал как на родине в Оренбурге, так и в Европе, где был удостоен титула «Сильнейшего человека Земли».
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