Сергей Светлов: СКА будет предельно мотивирован в Москве 

Напомним, счет в серии 2-2, пятый матч состоится 6 апреля в Санкт-Петербурге.
«Первый матч серии настроил на долгую борьбу — ЦСКА взял очень хороший старт, его победа в овертайме была заслуженной. Показалось, что москвичи нащупали слабые места СКА, за счет большого объема движения предложив тотальный прессинг, силовую борьбу. Два-три гола ЦСКА забил сразу после того, как накрывал защитников соперника и перехватывал передачи.
Что произошло дальше — загадка. СКА с каждой сменой и с каждым матчем добавлял, чего не скажешь о сопернике. Санкт-Петербург начал выигрывать среднюю зону и смотреться более конструктивно, не уступив в физике.
СКА вел игру в первой половине четвертого матча, но затем произошел какой-то сбой, столь редкий для нашего чемпиона. Если учитывать характер игры во всей серии, то ЦСКА на данном этапе выжал максимальный результат, взяв две встречи.
Понятно, что матч номер пять будет ключевым. СКА после сбоя в Москве на своей арене будет предельно мотивирован, но и ЦСКА, который еще во втором перерыве четвертой встречи казался припертым к стенке, теперь сможет вздохнуть полной грудью, сыграть более раскованно. На мой взгляд, пятый матч «армейского» дерби будет самым насыщенным и интересным», — цитирует Светлова Russia-Hockey.