Сергей Светлов: СКА будет предельно мотивирован в Москве

Напомним, счет в серии 2-2, пятый матч состоится 6 апреля в Санкт-Петербурге.

«Первый матч серии настроил на долгую борьбу — ЦСКА взял очень хороший старт, его победа в овертайме была заслуженной. Показалось, что москвичи нащупали слабые места СКА, за счет большого объема движения предложив тотальный прессинг, силовую борьбу. Два-три гола ЦСКА забил сразу после того, как накрывал защитников соперника и перехватывал передачи.

Что произошло дальше — загадка. СКА с каждой сменой и с каждым матчем добавлял, чего не скажешь о сопернике. Санкт-Петербург начал выигрывать среднюю зону и смотреться более конструктивно, не уступив в физике.

СКА вел игру в первой половине четвертого матча, но затем произошел какой-то сбой, столь редкий для нашего чемпиона. Если учитывать характер игры во всей серии, то ЦСКА на данном этапе выжал максимальный результат, взяв две встречи.