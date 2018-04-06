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Нолито: Увольнение Бериццо из «Севильи» было несколько поспешным
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Нолито: Увольнение Бериццо из «Севильи» было несколько поспешным 

Советский спорт 1 час назад
Увольнение Бериццо произошло из-за болезни тренера раком и плохих результатов «Севильи».
«Увольнение Бериццо было несколько поспешным. Честно говоря, ему не дали честного шанса, он поработал всего пять месяцев, а в такой ситуации этого мало. Но я уверен, что он снова будет тренировать.
Выход в еврокубки? На нас всегда есть давление, и, если мы не попадем хотя бы в Лигу Европы, будем разочарованы», — цитирует Нолито Estadio Deportivo.
После 30 матчей в чемпионате Испании «Севилья» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 46 очков.
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