Нолито: Увольнение Бериццо из «Севильи» было несколько поспешным

Увольнение Бериццо произошло из-за болезни тренера раком и плохих результатов «Севильи».

«Увольнение Бериццо было несколько поспешным. Честно говоря, ему не дали честного шанса, он поработал всего пять месяцев, а в такой ситуации этого мало. Но я уверен, что он снова будет тренировать.

Выход в еврокубки? На нас всегда есть давление, и, если мы не попадем хотя бы в Лигу Европы, будем разочарованы», — цитирует Нолито Estadio Deportivo.

После 30 матчей в чемпионате Испании «Севилья» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 46 очков.