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СМИ: один из участников Игр Содружества заразился малярией
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СМИ: один из участников Игр Содружества заразился малярией 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 6 апреля. Один из спортсменов, принимающих участие в Играх Содружества в Австралии, заразился малярией. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Insidethgames.
Личность атлета не раскрывается. Отмечается, что 23-летний спортсмен находится в тяжелом состоянии в госпитале. В Австралии нет малярии, это означает, что спортсмен приехал на Игры уже зараженным.
В Играх Содружества принимают участие свыше 6 тыс. спортсменов из 71 страны и территории, в прошлом входивших в Британскую империю, а ныне образующих межгосударственное объединение суверенных государств Содружества. С 5 по 15 апреля будет разыграно в общей сложности 275 комплектов наград в 19 видах спорта.
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