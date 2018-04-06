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Дмитрий Азаров с рабочей поездкой посетил Нижний Новгород
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Дмитрий Азаров с рабочей поездкой посетил Нижний Новгород 

Волга Ньюс 1 час назад
Сейчас на нижегородской арене идут подготовительные работы к первому тестовому матчу — он должен состояться 15 апреля. Дмитрий Азаров поручил самарской команде организаторов игр ЧМ посетить тестовый матч в Нижнем Новгороде, а также 11 апреля в Калининграде.
Это позволит более предметно пройти цепочку организационных мероприятий и определить, где могут потребоваться дополнительные усилия при организации самарских матчей.
Кроме того, глава региона обсудил с нижегородскими коллегами и другие аспекты взаимодействия в рамках подготовки к ЧМ.
Проведение мирового первенства потребует от городов-организаторов скоординированных действий по организации туристических потоков, транспортировке и расселению большого числа болельщиков, а также делегаций стран-участниц.
По всем этим направлениям между Самарской и Нижегородской областью налажено самое тесное сотрудничество.
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