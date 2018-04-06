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40 трудных подростков будут заниматься в Академии бокса Александра Лебзяка бесплатно
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40 трудных подростков будут заниматься в Академии бокса Александра Лебзяка бесплатно 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Сегодня во всем мире отмечается День спорта. В 2013 году праздник был учрежден ООН и является дополнением к уже существующему Международному Олимпийскому дню, который празднуется 23 июня, сообщила пресс‐служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
По словам министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова, сегодня Академия бокса Александра Лебзяка откроет свои двери для 40 ребят, которых принято называть трудными подростками. Мальчишки будут заниматься бесплатно и смогут постичь азы спорта, который развивает характер, дисциплину и готовит ко взрослой жизни честных и порядочных людей. Министр добавил, что спорт является отличным инструментом социальной адаптации.
Накануне БК «Химки» провели семинар для сотни детских тренеров, в ходе которого рассказали о нюансах своей работы и дали советы по воспитанию подрастающего поколения.
Сегодняшний праздник имеет огромное значение не только для спортивного сообщества, но и для всего мира. В этот день проводится огромное количество мероприятий, посвященных массовому спорту. Молодое поколение имеет возможность услышать истории великих побед от заслуженных мастеров спорта и их тренеров
Роман Терюшков.
Терюшков отметил, что спорт всегда являлся огромной движущей силой, которая объединяет людей, стирает границы и делает их сильнее и добрее.
Сегодня жители разных стран принимают участие в спортивных состязаниях, начиная с  10-километровых
забегов и марафонов и включая групповые спортивные игры, а также велосипедные гонки и образовательные мероприятия.
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