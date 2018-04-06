40 трудных подростков будут заниматься в Академии бокса Александра Лебзяка бесплатно

Сегодня во всем мире отмечается День спорта. В 2013 году праздник был учрежден ООН и является дополнением к уже существующему Международному Олимпийскому дню, который празднуется 23 июня, сообщила пресс‐служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

По словам министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова, сегодня Академия бокса Александра Лебзяка откроет свои двери для 40 ребят, которых принято называть трудными подростками. Мальчишки будут заниматься бесплатно и смогут постичь азы спорта, который развивает характер, дисциплину и готовит ко взрослой жизни честных и порядочных людей. Министр добавил, что спорт является отличным инструментом социальной адаптации.

Накануне БК «Химки» провели семинар для сотни детских тренеров, в ходе которого рассказали о нюансах своей работы и дали советы по воспитанию подрастающего поколения.

Сегодняшний праздник имеет огромное значение не только для спортивного сообщества, но и для всего мира. В этот день проводится огромное количество мероприятий, посвященных массовому спорту. Молодое поколение имеет возможность услышать истории великих побед от заслуженных мастеров спорта и их тренеров

Терюшков отметил, что спорт всегда являлся огромной движущей силой, которая объединяет людей, стирает границы и делает их сильнее и добрее.

Сегодня жители разных стран принимают участие в спортивных состязаниях, начиная с 10-километровых

забегов и марафонов и включая групповые спортивные игры, а также велосипедные гонки и образовательные мероприятия.