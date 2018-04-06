Купите его немедленно! Головин показал, зачем он нужен «Арсеналу»

Не секрет, что лондонский «Арсенал» прошлым летом предпринимал попытку приобрести Александра Головина у московского ЦСКА. Вот только попытка получилась неуклюжей — в последний день трансферного окна Евгений Гинер лидера команды просто так не отдаст. Не секрет и то, что зимой англичане не прочь были бы купить себе Александра, если бы не непомерные затраты на приобретение Обамеянга, неравный обмен Санчеса на Мхитаряна и невозможность заявить нашего футболиста на Лигу Европы.

Всю эту канитель с покупкой «нового Аршавина» из России отложили на лето. Но весной случилось удивительное — слепой жребий свел «Арсенал» и ЦСКА лицом к лицу в четвертьфинале Лиги Европы. У Арсена Венгера появилась возможность просмотреть потенциальное приобретение своими глазами, не засылая скаутов в морозную Россию, а у ЦСКА и в первую очередь у Головина появился шанс показать «товар» лицом, чем он и воспользовался.

Александр несомненно был лучшим футболистом в составе ЦСКА на поле в первой игре четвертьфинального противостояния «канониров» с армейцами. И дело тут даже не в голе, который Александр забил, потрясающе исполнив штрафной удар.

Смотрите, именно через Головина Виктор Гончаренко выстраивал игру своей команды. Это видно по проценту владения мячом, которое приходится на каждого футболиста. В ЦСКА наибольшее влияние на ход встречи оказывали Бибрас Натхо (6,2%) и Александр Головин (6,1%).

% владения мячом

При этом Головин совершил намного больше касаний, чем любой другой футболист в команде — 88. Этот показатель выше, чем у лидера по владению мячом Бибраса Натхо (71). Отсюда можно сделать вывод, что израильский полузащитник зачастую передерживал мяч, тогда как у Головина он не задерживался — увеличивая темп игры. По количеству касаний, кстати, Головин занял третье место среди всех футболистов, включая и игроков «Арсенала». Уступил он только Месуту Озилу (101) и Граниту Джаке (95).

Касания мяча

На счету Головина — наибольшее в нашей команде количество передач — они с Натхо сделали по 64 паса — четвертый показатель для обоих клубов. Вот только процент точности передач у Головина немного просел — 79% по сравнению с 88% у Натхо. Зато пасы Александра были направлены в атаку — в последнюю треть поля, тогда как Натхо в основном перекатывал мяч поперек.

Количество пасов

Дополнением к своим диспетчерским возможностям футболист продемонстрировал и отличную технику — три успешно завершенных дриблинга за матч — неплохой показатель для российского футболиста. В «Арсенале» с ним смог сравниться только Месут Озил, показавший такой же результат. Лучшим, кстати, по этому параметру был Ахмед Муса — 5 успешных обводок, которые, правда, ничем не закончились.

Головин — настоящий универсал. При всей своей полезности в атаке, он не только успевает, но и отлично умеет действовать в обороне, исполняя роль опорного полузащитника. Вот пример — 3 заблокированных Александром удара. Больше в составе обоих клубов заблокировал только Кучаев — 4 удара.

И, наконец, вишенка на торте — отборы. Из 7 предпринятых отборов (лучший показатель из всех, кто был на поле) Головин успешно завершил 5 (!) — тоже лучший показатель этого матча.

Отборы мяча

Отсюда и складывается оценка, которой наградил Александра портал WhoScored, который выставляет баллы, исходя исключительно из статистических показателей. Александр со своим рейтингом 8,1 не затерялся бы в «Арсенале» и уступил бы только трем своим соперникам, авторам дублей Рэмси (9,0) и Ляказетту (8,2) и ставшему лучшим футболистом матча автору двух результативных передач Месуту Озилу (9,0).

Оценки за матч