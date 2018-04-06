Правительство одобрило законопроекты против незаконного оборота товаров лёгкой промышленности

Правительство России одобрило законопроекты, направленные на противодействие незаконному обороту товаров лёгкой промышленности. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Соответствующее решение было принято на заседании Правительства в четверг.

Проектами законов предлагается отнести к процессуальным издержкам затраты на уничтожение изъятых из незаконного оборота товаров легпрома. Это позволит максимально оперативно уничтожать такие товары в рамках рассмотрения уголовных дел и поможет снизить затраты на их хранение.

«Предлагаемые меры направлены на сокращение объёмов незаконно ввозимых и реализуемых на территории России товаров лёгкой промышленности и развитие российского производства», — говорится в сообщении.

Данные законопроекты были рассмотрены и одобрены 17 июля 2017 года на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности.