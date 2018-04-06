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Правительство одобрило законопроекты против незаконного оборота товаров лёгкой промышленности
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Правительство одобрило законопроекты против незаконного оборота товаров лёгкой промышленности 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Правительство России одобрило законопроекты, направленные на противодействие незаконному обороту товаров лёгкой промышленности. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Соответствующее решение было принято на заседании Правительства в четверг.
Проектами законов предлагается отнести к процессуальным издержкам затраты на уничтожение изъятых из незаконного оборота товаров легпрома. Это позволит максимально оперативно уничтожать такие товары в рамках рассмотрения уголовных дел и поможет снизить затраты на их хранение.
«Предлагаемые меры направлены на сокращение объёмов незаконно ввозимых и реализуемых на территории России товаров лёгкой промышленности и развитие российского производства», — говорится в сообщении.
Данные законопроекты были рассмотрены и одобрены 17 июля 2017 года на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности.
«Одобрить проекты федеральных законов в части усиления мер противодействия незаконному обороту товаров лёгкой промышленности» и внести их в Государственную Думу в установленном порядке», — указывается в решении кабмина.
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