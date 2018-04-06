«Спецавтобаза» отдала на субподряд уборку кладбищ

Муниципальное предприятие «Спецавтобаза по санитарному содержанию Орла» провела закупку у единственного поставщика. Оказание услуг по содержанию и благоустройству мест упокоения на 2018 год перепоручили ООО «ЭТНА». Цена договора — 4 505 955 рубля.

Напомним, в конце минувшего года муниципальная «Спецавтобаза» оказалась на грани банкротства. Экономическая ситуация была настолько печальна, что не было даже топлива для вывоза мусора из частного сектора. Руководство города собрало волю в кулак и МУП получил множество госконтрактов. За счет многомиллионного портфеля заказов ситуация на предприятии была выправлена. Однако сейчас бюджетные деньги снова начинают уходить в частные руки. Руководитель «Спецавтобазы» Павел Плахов заявил, что уборка кладбищ требует большого объема ручного труда и привлечения альпинистов.

По данным kartoteka.ru, ООО «ЭТНА» зарегистрировано летом 2017 года в поселке Знаменка. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал -10 тысяч рублей. Учредитель — ООО «ГСК МЕГАПОЛИС», генеральный директор — Алексей Сенотрусов.