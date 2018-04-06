Петросян покинул пост главного тренера сборной Армении по футболу

Главный тренер сборной Армении по футболу Артур Петросян ушел в отставку со своего поста. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Армении (ФФА).

Отставка была принята президентом ФФА Рубеном Айрапетяном . Оба выразили благодарность за совместную работу.

Петросян представил свое видение и обоснование текущей ситуацией в сборной. Было отмечено, что времени на подготовку к турниру «Лиги Наций» мало, и необходимо изменить национальную команду.

"Лига Наций" стартует 6 сентября. Сборная Армении на групповом этапе дивизиона D сыграет во второй группе с командами Македонии, Лихтенштейна и Гибралтара. Победитель попадет в плей-офф, в котором сыграет за путевку на чемпионат Европы 2020 года.

Отмечается, что имя нового специалиста будет объявлено в ближайшее время.