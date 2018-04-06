Петросян покинул пост главного тренера сборной Армении по футболу 

Главный тренер сборной Армении по футболу Артур Петросян ушел в отставку со своего поста. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Армении (ФФА).
Отставка была принята президентом ФФА Рубеном Айрапетяном. Оба выразили благодарность за совместную работу.
Петросян представил свое видение и обоснование текущей ситуацией в сборной. Было отмечено, что времени на подготовку к турниру «Лиги Наций» мало, и необходимо изменить национальную команду.
"Лига Наций" стартует 6 сентября. Сборная Армении на групповом этапе дивизиона D сыграет во второй группе с командами Македонии, Лихтенштейна и Гибралтара. Победитель попадет в плей-офф, в котором сыграет за путевку на чемпионат Европы 2020 года.
Отмечается, что имя нового специалиста будет объявлено в ближайшее время.