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Петросян покинул пост главного тренера сборной Армении по футболу
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Петросян покинул пост главного тренера сборной Армении по футболу 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: Вестник Кавказа
Главный тренер сборной Армении по футболу Артур Петросян ушел в отставку со своего поста. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Армении (ФФА).
Отставка была принята президентом ФФА Рубеном Айрапетяном. Оба выразили благодарность за совместную работу.
Петросян представил свое видение и обоснование текущей ситуацией в сборной. Было отмечено, что времени на подготовку к турниру «Лиги Наций» мало, и необходимо изменить национальную команду.
"Лига Наций" стартует 6 сентября. Сборная Армении на групповом этапе дивизиона D сыграет во второй группе с командами Македонии, Лихтенштейна и Гибралтара. Победитель попадет в плей-офф, в котором сыграет за путевку на чемпионат Европы 2020 года.
Отмечается, что имя нового специалиста будет объявлено в ближайшее время.
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