Очевидная разница в классе: «Арсенал» разбил ЦСКА в Лондоне

ЦСКА не смог ничего противопоставить «Арсеналу» в Лондоне, потерпев разгромное поражение со счетом 4:1.

Мне кажется, сразу после жеребьевки болельщиков ЦСКА должно было «отпустить». Ведь если вынести за скобки двух очевидных фаворитов Лиги Европы («Арсенал» да «Атлетико»), то с любым другим соперником болельщики ЦСКА могли бы посчитать, что шансы на проход в полуфинал есть. Может быть, я излишне пессимистичен, но только будь против ЦСКА «Лацио», «Спортинг», «Ред Буллы» (оба) или «Марсель» — было бы так же тяжко.

Вообще фанатам москвичей повезло. Они уже увидели один матч с командой мирового уровня, а через неделю увидят еще один — дома! Нет, это нельзя сравнивать с матчами группового этапа Лиги Чемпионов, где ЦСКА частенько играл против элитных команд. Тут-то на карту поставлено все! Это же плей-офф.

Даже если посмотреть на стартовый состав «канониров», легко можно догадаться, что первостепенным турниром для них является сейчас именнно Лига Европы. Что уж говорить, если отстающий от четвертого места на восемь очков «Челси» уже все в Англии «лишили» шансов на попадание в Лигу Чемпионов. А «Арсенал» ведь еще ниже в таблице английского чемпионата. Второй сезон подряд без участия в главном еврокубке в красно-белой части Лондона не примут. Поэтому на поле вышли лучшие: Петр Чех , Шкодран Мустафи, Аарон Рэмзи, Месут Озил, Генрих Мхитарян Александр Ляказетт . «Канониры» очень серьезно и основательно подошли к матчу с ЦСКА. Никакой недооценки.

С первых секунд стало понятно, что целью лондонцев является быстрый гол. Арсен Венгер решил использовать одно из множества преимуществ перед ЦСКА, а именно — скорость. Игроки команды хозяев двигались очень быстро, москвичи за ними просто не успевали. Так и пришел первый гол. Атака была обычная, позиционная. Но левый край ЦСКА дрогнул первым: Георгий Щенников оставил слишком много места и времени Эктору Бельерину, который выдал точный пас на главного героя (как позже окажется) вечера — валлийца Аарона Рэмзи, и бронзовый призер Евро-2016 был беспощаден.

Светлым пятном в игре ЦСКА стал Александр Головин . Российский плеймейкер забил невероятный гол ударом со штрафного. Великому Петру Чеху такие не каждый день в ворота залетают. Вообще именно Александр смотрелся наиболее уверенно в этом матче в составе ЦСКА. Ахмед Муса сразу же после гола Головина мог вывести ЦСКА вперед и надломить «Арсенал», но нигериец показал себя «привычного», промазав из убойной позиции. А после забивал только «Арсенал».

Привезли необязательный пенальти — кстати, опять Щенников. Месут Озил никогда не был скоростным игроком, но Георгий проиграл ему в рывке, после чего был вынужден сбивать немца в штрафной, и подошедший к мячу Ляказетт наказал ЦСКА за очередную ошибку. Потом был шедевр в исполнении Месута Озила и Аарона Рэмзи. Уж «Арсенал» зрителей английской Премьер-лиги приучил к таким штукам. Очень красивым вышел этот гол. А спустя несколько минут «армейцев» добил тот же Ляказетт, получивший мяч в штрафной площади: 4:1 до перерыва.

Но нельзя говорить, что это был тайм или матч позора. Ни в коем случае. ЦСКА пытался играть в футбол, но ситуацию на поле и итоговый результат можно объяснить одним выражением: разница в классе. Вот Муса получает выход к воротам Чеха — он мажет. Наши крайние латерали, получавшие шанс сделать заброс в штрафную, стреляли в небеса. Или опять Муса, стянувший на себя двух защитников «Арсенала», мог создать для Щенникова выход один на один — но он не сделал этого.

Не вижу смысла предъявлять «армейцам» какие-то претензии, обвинять в разгроме, позоре и так далее. Люди, проснитесь: это «Арсенал», это английская Премьер-лига. Лига, в которой «Арсенал» шестой, а «Челси», действующий чемпион — лишь пятый. Многие смеялись над «Спартаком» , который получил семь мячей от «Ливерпуля». А ведь хваленый «Сити» Пепа Гвардиолы (имеющий шанс уже в завтрашнем матче против «МЮ» официально оформить чемпионство) получил те же семь мячей от «мерсисайдцев», только за два матча [3:4 в чемпионате 14 января и 0:3 в четвертьфинале Лиги чемпионов 4 апреля — прим. ред.]. Это космический уровень футбола. Ну что тут может сделать ЦСКА?

«Армейцы» смело пытались сыграть в открытый футбол. И прогорели. Но поставь они автобус, получили бы еще больше. Будем надеяться, что ЦСКА продолжит пытаться забивать в ответной игре.