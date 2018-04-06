Бьорна Сигурдарсона шокировали скорости российских футболистов

Нападающий футбольной команды «Ростов» Бьорн Сигурдарсон рассказал о впечатлениях об РФПЛ.

Ирландец Бьорн Сигурдарсон в интервью Sovsport.ru , говоря о поражении «Ростова» на матче с ЦСКА, назвал команду серьезным соперником. «Я еще не очень хорошо ориентируюсь в российском футболе, но силу ЦСКА оценить успел. Они же вышли в четвертьфинал Лиги Европы. Это серьезный уровень», — сказал футболист.

Ирландец также высоко оценил и ФК «Локомотив», с которым «Ростову» предстоит играть в нынешнее воскресенье, 8 апреля. «Нас ждет очередное непростое испытание. Но мы обязательно дадим в Москве бой», — подчеркнул ирландец.

Отвечая на вопрос журналиста о том, что его удивило больше всего на матчах в РФПЛ, Сигурдарсон назвал скорость российских футболистов. По его признанию, он был «шокирован скоростями» футболистов из «Краснодара». «Такой темп раньше наблюдал только в играх английской премьер-лиги», — добавил ирландец.