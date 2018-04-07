Уткин: «РФПЛ создает проблемы одним и преимущество — другим»

Спортивный комментатор Василий Уткин подверг критике РФПЛ за свой подход в составлении календаря на сезон. В частности, лига не учла, что 18 марта в стране были запланированы выборы президента РФ, и в итоге позже матчи этого дня были перенесены на апрель.

«Лига не просто не справляется со своей задачей — обеспечение соревнований и равноправия участников, а строго наоборот. Создание преимуществ одним и проблем другим.

Такая Лига нашему футболу совсем не нужна. Потому что это самый вопиющий случай, но он же не один. Еще есть служба безопасности, которая советует зрителям в мороз приходить на футбол за час. А то ли еще будет.

А на самом деле они ведь даже не дураки. Они просто бездельники», — написал Уткин в своем телеграм-канале.