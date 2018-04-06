Ещё
Петрозаводчанка сняла огромную лужу на Древлянке (видео)
Далее:
Читайте также:
Ещё

Петрозаводчанка сняла огромную лужу на Древлянке (видео) 

Карельские вести 54 минуты назад
Фото: Карельские вести
Людям приходится обходить лужу за квартал, машины плывут по ней, как по реке.
Весна стала тяжелым ударом для петрозаводчан, особенно это касается пешеходов. Многие улицы города превратились в настоящие реки. Кое-где пройти не то, что сложно — просто невозможно.
Одна из наших читательниц сегодня по пути домой встретила лужу, которую ей пришлось обходить практически за квартал. Такую картину можно увидеть сегодня около ТЦ «Находка» на Древлянке. По словам девушки, снятое на видео — это лишь небольшая часть «моря» в этом районе.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Умопомрачительный гол Панарина, который побил рекорд «Коламбуса» (видео) Минус Гомеш, Видаль и Юмтити, плюс Артур и Гризманн. «Барса» готовит революцию Тарасенко жутко расстроен, хотя забил, а Овечкин похоже получил травму (видео)
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ягудин с женой попали в больницу22
Нападение на Нурмагомедова попало на видео7
WADA разрешила россиянам запрещенные препараты
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»319
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»90
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение