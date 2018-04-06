Петрозаводчанка сняла огромную лужу на Древлянке (видео)

Людям приходится обходить лужу за квартал, машины плывут по ней, как по реке.

Весна стала тяжелым ударом для петрозаводчан, особенно это касается пешеходов. Многие улицы города превратились в настоящие реки. Кое-где пройти не то, что сложно — просто невозможно.

Одна из наших читательниц сегодня по пути домой встретила лужу, которую ей пришлось обходить практически за квартал. Такую картину можно увидеть сегодня около ТЦ «Находка» на Древлянке. По словам девушки, снятое на видео — это лишь небольшая часть «моря» в этом районе.