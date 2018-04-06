Дмитрий Сенников: «Одним штрафным Головину не убедить Венгера» 

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников прокомментировал выступление полузащитника ЦСКА Александра Головина в первом матче 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом» (1:4). На счету хавбека, за которым больше года следит лондонский клуб, точный удар со штрафного.
ЦСКА расстреляли… Но есть Головин
— Одним штрафным, конечно, не убедить ни одного тренера. Это было необычно, ведь Головин не бьет штрафные, хотя мы знаем, какие хорошие у него удары с дальней дистанции. А тут подошел к мячу уверенно и забил — вот, что главное! — сказал Сенников. — Плюс он показывает достойную игру, не боится обыгрывать.
Головин ведет игру в своем достаточно молодом возрасте — он лидер команды. Его самое хорошее качество — Головин никого не боится, для него нет авторитетов. Против «Арсенала» он шел в обводку, бил по воротам, отбирал мячи, вступал в единоборства, не обращая внимания на то, против кого играет. (Игорь НОВИКОВ)