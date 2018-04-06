Ещё
Дмитрий Сенников: «Одним штрафным Головину не убедить Венгера»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дмитрий Сенников: «Одним штрафным Головину не убедить Венгера» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников прокомментировал выступление полузащитника ЦСКА Александра Головина в первом матче 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом» (1:4). На счету хавбека, за которым больше года следит лондонский клуб, точный удар со штрафного.
ЦСКА расстреляли… Но есть Головин
— Одним штрафным, конечно, не убедить ни одного тренера. Это было необычно, ведь Головин не бьет штрафные, хотя мы знаем, какие хорошие у него удары с дальней дистанции. А тут подошел к мячу уверенно и забил — вот, что главное! — сказал Сенников. — Плюс он показывает достойную игру, не боится обыгрывать.
Головин ведет игру в своем достаточно молодом возрасте — он лидер команды. Его самое хорошее качество — Головин никого не боится, для него нет авторитетов. Против «Арсенала» он шел в обводку, бил по воротам, отбирал мячи, вступал в единоборства, не обращая внимания на то, против кого играет. (Игорь НОВИКОВ)
Спорт-Экспресс: последние новости
Ульяна Кайшева: "Олимпиада не оправдала моих ожиданий" Массимо Каррера: "Победа "Ливерпуля" над "МанСити" не реабилитирует "Спартак" Кларенс Зеедорф: "Милан" при Гаттузо обрел стабильность"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ягудин с женой попали в больницу22
Нападение на Нурмагомедова попало на видео7
WADA разрешила россиянам запрещенные препараты
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»319
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»90
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение