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Топилин: зарплаты бюджетников планируется поддерживать на достигнутом уровне
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Топилин: зарплаты бюджетников планируется поддерживать на достигнутом уровне 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Зарплаты работников бюджетной сферы из майских указов президента планируется поддерживать на достигнутом уровне, сообщил журналистам в пятницу глава Минтруда Максим Топилин.
"Планируется как минимум поддерживать эти соотношения", — сказал министр.
Согласно майским указам президента от 2012 года, уровень зарплат врачей, профессорско-преподавательского состава, научных работников, работников образования должна была вырасти до 200% от средней зарплаты в регионе, а среднего медперсонала, работников социальной сферы — до 100% от средней по экономике региона к 2018 году.
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