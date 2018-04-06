Топилин: зарплаты бюджетников планируется поддерживать на достигнутом уровне

Максим Топилин. МОСКВА, 6 апреля. / ТАСС /. Зарплаты работников бюджетной сферы из майских указов президента планируется поддерживать на достигнутом уровне, сообщил журналистам в пятницу глава Минтруда

"Планируется как минимум поддерживать эти соотношения", — сказал министр.

Согласно майским указам президента от 2012 года, уровень зарплат врачей, профессорско-преподавательского состава, научных работников, работников образования должна была вырасти до 200% от средней зарплаты в регионе, а среднего медперсонала, работников социальной сферы — до 100% от средней по экономике региона к 2018 году.