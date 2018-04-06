Тренерский состав спортшколы «Конас» продолжает голодовку третьи сутки

По сведениям на 15.00 пятницы голодовка продолжается.

«Как раз сейчас всех участников голодовки обследуют врачи ГКБ №2. Оценивают общее состояние, делают ЭКГ. По состоянию здоровья некоторым участникам рекомендовано возобновить привычный режим питания, но большая часть участников по-прежнему отказывается от пищи, — сообщила корреспонденту «АиФ-Челябинск Юлия Чернякова, замдиректора спортшколы „Конас“ — Занятия в спортшколе продолжаются в обычном режиме. Представители власти на контакт с нами не идут».

Напомним, 19 сотрудников спортшколы «Конас» объявили о начале голодовки вечером 4 апреля после того, как пикет, проведенный на Алом поле, не помог изменить ситуацию.

Требования спортсменов сформулированы:

восстановить в должности прежнего директора спортшколы Олега Строгановадобиться увольнения начальника управления спорта Челябинска Евгения Ивановавосстановить прежний список сборной команды по каратэ, из которого было вычеркнуто порядка 55 фамилий.