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Тренерский состав спортшколы «Конас» продолжает голодовку третьи сутки
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Тренерский состав спортшколы «Конас» продолжает голодовку третьи сутки 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
По сведениям на 15.00 пятницы голодовка продолжается.
«Как раз сейчас всех участников голодовки обследуют врачи ГКБ №2. Оценивают общее состояние, делают ЭКГ. По состоянию здоровья некоторым участникам рекомендовано возобновить привычный режим питания, но большая часть участников по-прежнему отказывается от пищи, — сообщила корреспонденту «АиФ-Челябинск Юлия Чернякова, замдиректора спортшколы „Конас“ — Занятия в спортшколе продолжаются в обычном режиме. Представители власти на контакт с нами не идут».
Напомним, 19 сотрудников спортшколы «Конас» объявили о начале голодовки вечером 4 апреля после того, как пикет, проведенный на Алом поле, не помог изменить ситуацию.
Требования спортсменов сформулированы:
восстановить в должности прежнего директора спортшколы Олега Строгановадобиться увольнения начальника управления спорта Челябинска Евгения Ивановавосстановить прежний список сборной команды по каратэ, из которого было вычеркнуто порядка 55 фамилий.
По информации, поддерживающих голодовку, сегодня прошла встреча начальника управления спорта Челябинска Евгения Иванова и министра спорта Челябинской области Леонида Одера. Требования спортсменов, были названы не обоснованными и оставлены без удовлетворения.
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