KNg: «Я знаю свои ошибки, они делали больно и помогли мне стать лучше»

Вито kNg Джузеппе прокомментировал возвращение в Европу, где он будет играть за бразильский состав Não Tem Como. По словам киберспортсмена, он осознал свои ошибки и теперь сосредоточится именно на игре. Eu sei de todos os meus erros, e isso doeu bastante e me fez melhorar também como pessoa. Agora é a hora de focar no que realmente importa, jogar cs. Obrigado Deus por mais uma oportunidade, essa eu vou dar a vida. #trocatiro— Vito Giuseppe (@kngvito) April 5, 2018

Я знаю все свои ошибки, они делали больно и помогли мне стать лучше. Настало время сфокусироваться на том, что действительно имеет значение — игре. Спасибо Богу за еще одну возможность, в этот раз я реализую ее KNg был участником нескольких скандалов. В сентябре 2017 года он пригрозил расправой Пуджану FNS Мехта, который в шутку заявил, что ему стыдно проигрывать оппоненту, который играл с похмелья. Из-за этого Джузеппе перевели в резерв Immortals и через несколько дней расторгли с ним контракт. В декабре 2018 года kNg и его бывшие тиммейты по IMT присоединились к 100 Thieves. У команды был слот на ELEAGUE Major 2018, однако она не смогла посетить турнир, потому что одного из игроков не пустили США. Во время чемпионата kNg вступил в перепалку с Данканом Thorin Шилдсом в твиттере: из-за гомофобных оскорблений бразильца исключили из 100 Thieves, и он вернулся в Бразилию. 5 апреля микс NTC договорился с Virtue Gaming о трансфере kNg.

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