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Спасенная после трех дней на дереве кошка сбежала на другое дерево и продолжила призывно орать
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Спасенная после трех дней на дереве кошка сбежала на другое дерево и продолжила призывно орать 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Прежде чем вернуться к хозяевам, кошка успела застрять на трех деревьях.
В Великобритании жители городка в графстве Чешир дважды пытались помочь застрявшей на дереве кошке. Животное забралось на высоту около 20 метров и орало на протяжении трех дней, сообщает UPI.
В итоге местный врач решил рискнуть, чтобы спасти несчастную кошку. Отважному мужчине оставалось буквально несколько метров до нее, когда та стремительным прыжком от страха перепрыгнула на другое дерево.
Правда с него кошка спустилась самостоятельно и убежала в соседний сад.
После этого, по словам одного из местных жителей, он узнал о семье, которая потеряла любимицу, похожу по описанию на ту, что они пытались снять с дерева. Мужчина пошел в сад, в котором последней раз видели неуловимую кошку и обнаружил, что она опять сидит на дереве и все-также призывно орет, чтобы ее спасли.
История могла бы длиться до бесконечности, но приехавшие хозяева и неравнодушные местные жители все-таки смогли спасти рыжую потеряшку и вернуть ее домой.
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