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41 тысячу рублей украла безработная у нижегородки в магазине
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41 тысячу рублей украла безработная у нижегородки в магазине 

Newsroom24 54 минуты назад
Фото: Newsroom24
39-летняя жительница Самарской области задержана за кражу, произошедшую в Нижнем Новгороде вечером 7 февраля.
По версии следствия, в супермаркете на улице Белинского нигде не работающая злоумышленница похитила из сумки покупательницы кошелек, в котором находились денежные средства в размере 41 400 рублей.
В настоящее время задержанная проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории региона.
Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, нижегородка украла вещи из камеры хранения в магазине.
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