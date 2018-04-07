41 тысячу рублей украла безработная у нижегородки в магазине

39-летняя жительница Самарской области задержана за кражу, произошедшую в Нижнем Новгороде вечером 7 февраля.

По версии следствия, в супермаркете на улице Белинского нигде не работающая злоумышленница похитила из сумки покупательницы кошелек, в котором находились денежные средства в размере 41 400 рублей.

В настоящее время задержанная проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории региона.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, нижегородка украла вещи из камеры хранения в магазине.