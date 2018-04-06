Паломники Теплого Стана посетили Зосимову пустынь

Проживающие пансионата для ветеранов труда на Островитянова 10 совершили паломничество в Троице-Одигитриевский ставропигиальный женский монастырь Зосимова пустынь.

«Наши паломники», — сообщается на сайте пансионата № 6 — «во время экскурсии узнали много интересной информации об истории монастыря, оценили прекрасную архитектуру, посетили церковь. Все остались очень довольны».