Паломники Теплого Стана посетили Зосимову пустынь 

Проживающие пансионата для ветеранов труда на Островитянова 10 совершили паломничество в Троице-Одигитриевский ставропигиальный женский монастырь Зосимова пустынь.
«Наши паломники», — сообщается на сайте пансионата № 6 — «во время экскурсии узнали много интересной информации об истории монастыря, оценили прекрасную архитектуру, посетили церковь. Все остались очень довольны».
Пустынь основана 3 декабря 1826 года монахом Зосимой в Верейском уезде Московской губернии. С 1856 до 1918 года являлась второклассной женской общежительной обителью со статусом монастыря. Возвращена Русской православной церкви в 1999 году.