Лига бокса Урала и Сибири

7 апреля в бывшем ночном клубе Снег (ул. Блюхера, 58) пройдет финальный 10-й отборочный турнир по боксу среди непрофессионалов «Лига бокса Урала и Сибири»

Наш девиз: «Каждый мужчина хоть раз в жизни, должен выйти на ринг!»

Для участия приглашаются мужчины и девушки, объединеные любовью к боксу и занимающиеся непрофессионально.

Заявки на участие присылайте по адресу: fbr_boxing96@mail.ru Подробную информацию по турниру можно получить по тел. +7 (343) 328-51-03, +7 (922) 188-51-03 или задать вопрос в группе ВКонтакте

Положение о турнире

Изображение:

Адрес:

Текст адреса:

ул. Блюхера, 58 Центр карты:

56.86437856783698,60.671001499999946

Масштаб карты:

Координаты точки:

56.864379,60.671002

Дата:

суббота, апреля 7, 2018

Комментарий к дате:

15:00 Ссылка на регистрацию:

https://vk.com/doc35544773_444343300?hash=70e5dad0f50115afd0&dl=87ab7c8fb7bc2ffc7a

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