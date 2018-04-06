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Лига бокса Урала и Сибири
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Лига бокса Урала и Сибири 

Overtime.life 1 час назад
Фото: Overtime.life
7 апреля в бывшем ночном клубе Снег (ул. Блюхера, 58) пройдет финальный 10-й отборочный турнир по боксу среди непрофессионалов «Лига бокса Урала и Сибири»
Наш девиз: «Каждый мужчина хоть раз в жизни, должен выйти на ринг!»
Для участия приглашаются мужчины и девушки, объединеные любовью к боксу и занимающиеся непрофессионально.
Заявки на участие присылайте по адресу: fbr_boxing96@mail.ru  Подробную информацию по турниру можно получить по тел. +7 (343) 328-51-03, +7 (922) 188-51-03 или задать вопрос в группе ВКонтакте
Положение о турнире
Изображение:
Адрес:
Текст адреса:
ул. Блюхера, 58  Центр карты:
56.86437856783698,60.671001499999946
Масштаб карты:
Координаты точки:
56.864379,60.671002
Дата:
суббота, апреля 7, 2018
Комментарий к дате:
15:00  Ссылка на регистрацию:
https://vk.com/doc35544773_444343300?hash=70e5dad0f50115afd0&dl=87ab7c8fb7bc2ffc7a
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