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В Орле открыли обновлённую спортшколу олимпийского резерва № 3
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В Орле открыли обновлённую спортшколу олимпийского резерва № 3 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Торжественное открытие старейшей спортивной школы Орловской области прошло сегодня, 6 апреля, сообщает пресс-служба правительства региона.
На открытии присутствовали представители власти, депутаты, спортсмены и жители Орла. Воспитанники спортивной школы подготовили для гостей мероприятия показательные выступления. Тренерам спортшколы вручили почетные грамоты.
Здание спортивной школы на улице Герцена было построено в 70-х годы прошлого века. Реконструкция, стоимостью 35 миллионов рублей, началась в 2015 году. Общий объем затраченных средств, включая приобретение нового оборудования, составил 42 млн рублей.
Во время ремонта в здании надстроили административный этаж. Хореографический класс и зал для гимнастики получили новое оборудование. В порядок привели медицинский кабинет, тренерские, душевые. Созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Также подрядчик заменил теплотрассу, электрику, вентиляцию и систему отопления. В здании обновили окна и покрытие пола.
В пресс-службе отметили, что в 2017 — 2018 учебном году количество воспитанников школы превысило 1300 человек. Учреждение ведет подготовку по четырем видам спорта: спортивная гимнастика, художественная гимнастика, спортивная акробатика и акробатический рок-н-ролл. С юными спортсменами работает 51 тренер. В 2009 году школа была признана лучшей спортивной школой области и получила грант губернатора.
За время работы в школе были подготовлены 30 членов сборных команд России, три чемпиона мира по спортивной акробатике, 10 заслуженных мастеров спорта, 14 мастеров спорта международного класса, 170 мастеров спорта. После реконструкции СШОР №3 может претендовать на проведение соревнований уровня ЦФО.
(Фото сайта «Орел-регион»).
Сообщение В Орле открыли обновлённую спортшколу олимпийского резерва № 3 появились сначала на РИА 57.
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