Одноклубник Балотелли: «Я бы заплатил за Марио 100 млн евро»

Нападающий «Ниццы» Алассан Плеа признался, что будь он владельцем какого-либо клуба, то заплатил бы 100 млн евро за трансфер своего одноклубника Марио Балотелли

«Это очень эффективный нападающий. С ним здорово тренироваться, я всегда узнаю от него что-то новое. Я ему многим обязан.

Я бы также заплатил за его трансфер 100 млн евро. Он много забивает, минимум по 20 голов за сезон. Учитывая нынешние цены в футболе, я бы заплатил за него 100 млн», — цитирует Плеа Marca.

В текущем сезоне Балотелли забил 22 мяча в 32 играх за «Ниццу» во всех турнирах.