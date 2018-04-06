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Одноклубник Балотелли: «Я бы заплатил за Марио 100 млн евро»
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Одноклубник Балотелли: «Я бы заплатил за Марио 100 млн евро» 

SPORT24.ru 58 минут назад
Нападающий «Ниццы» Алассан Плеа признался, что будь он владельцем какого-либо клуба, то заплатил бы 100 млн евро за трансфер своего одноклубника Марио Балотелли.
«Это очень эффективный нападающий. С ним здорово тренироваться, я всегда узнаю от него что-то новое. Я ему многим обязан.
Я бы также заплатил за его трансфер 100 млн евро. Он много забивает, минимум по 20 голов за сезон. Учитывая нынешние цены в футболе, я бы заплатил за него 100 млн», — цитирует Плеа Marca.
В текущем сезоне Балотелли забил 22 мяча в 32 играх за «Ниццу» во всех турнирах.
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