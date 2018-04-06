Сергей Кирьяков: «Головин в Лондоне не ударил в грязь лицом — держался на уровне игроков „Арсенала“

ЦСКА расстреляли… Но есть Головин

— Для Головина это был определенный шанс проявить себя на уровне такой команды, как «Арсенал», — сказал Кирьяков. — Он сыграл очень прилично. Если по многим игрокам ЦСКА было видно, насколько они уступают футболистам «Арсенала» в скорости работы с мячом, то Головин держался на уровне соперника. Не ударил в грязь лицом. Были быстрые выходы в атаку, в каких-то моментах он неплохо распоряжался мячом. Случались и ошибки, но они были у всех в этой игре. В любом случае, Головин выделялся на этом фоне. Как и Муса.

— Вы верите в то, что ЦСКА еще может пройти «Арсенал»? Или это из области фантастики?