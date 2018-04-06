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Сергей Кирьяков: «Головин в Лондоне не ударил в грязь лицом — держался на уровне игроков „Арсенала“
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Сергей Кирьяков: «Головин в Лондоне не ударил в грязь лицом — держался на уровне игроков „Арсенала“ 

Спорт-Экспресс 54 минуты назад
Фото: Спорт-Экспресс
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков отметил игру полузащитника ЦСКА Александра Головина и Ахмеда Мусы в первом матче 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом» (1:4).
ЦСКА расстреляли… Но есть Головин
— Для Головина это был определенный шанс проявить себя на уровне такой команды, как «Арсенал», — сказал Кирьяков. — Он сыграл очень прилично. Если по многим игрокам ЦСКА было видно, насколько они уступают футболистам «Арсенала» в скорости работы с мячом, то Головин держался на уровне соперника. Не ударил в грязь лицом. Были быстрые выходы в атаку, в каких-то моментах он неплохо распоряжался мячом. Случались и ошибки, но они были у всех в этой игре. В любом случае, Головин выделялся на этом фоне. Как и Муса.
— Вы верите в то, что ЦСКА еще может пройти «Арсенал»? Или это из области фантастики?
— Для этого нужно, чтобы сошлись многие факторы. Теоретические шансы есть всегда, важно в ответной игре хотя бы не пропустить и забить в первом тайме. Тогда соперник может занервничать, и этим воспользуются армейцы. Конечно, у ЦСКА есть пример. Никто не верил в него в матче с «Лионом», но он добился результата. Будем надеяться, что у ЦСКА получится… В этом матче у армейцев были моменты, подходы к штрафной. При определенных обстоятельствах результат мог быть другим. Но и у «Арсенала» были возможности довести свое преимущество до неприличного. (Игорь НОВИКОВ)
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