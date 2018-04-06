Спортивно-образовательный клуб «Энергия»

Клуб «Энергия» — это современный комплекс, в котором есть все необходимое для занятий фитнесом, танцами и единоборствами. Для детей от 3 лет действуют развивающие программы разных направлений: танцы и ритмика, английский язык, шахматы, подготовка к школе (математика, развитие речи, основы чтения), театральная студия.

Работает так называемая «альтернативная продленка» и репетитор, где в уютной и спокойной атмосфере школьник может получить помощь педагогов: сделать уроки, подтянуть некоторые предметы, прогуляться или посетить какой-либо кружок.

В клубе проводятся мастер-классы по валянию, декупажу, квиллингу и многим другим видам творчества. Стоимость одного занятия по выбранному направлению — от 600 руб.