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Отважный фермер схватил лопату и отбил у пумы свою собаку
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Отважный фермер схватил лопату и отбил у пумы свою собаку 

Don't Panic 57 минут назад
Фото: Don't Panic
Первой хищника заметила дочь. Она окликнула отца и тот моментально бросился на помощь.
Первой хищника заметила дочь. Она окликнула отца и тот моментально бросился на помощь. Бродившая в окрестностях фермы в поисках добычи пума решила напасть на собаку прямо у дома.
Смельчак сбил с толку животное громким криком — хорошо заметен момент, когда пума поднимает голову и пес вырывается из когтей хищника.
А дальше все произошло мгновенно. Фермер схватил что было под рукой — это оказалась лопата — и в секунду ринулся в бой. Пума успела поранить собаку, но еще немного времени, и исход был бы куда хуже.
В итоге все участники схватки легко отделались — ведь эти хищники достаточно агрессивны и часто нападают даже на человека, иногда с летальным исходом.
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