Денис Попов: «Головину лучше уходить в „Арсенал“ сейчас. А то через год можно оказаться в „Амкаре“ 

Бывший нападающий столичного ЦСКА Денис Попов в беседе с корреспондентом портала "Евро-Футбол.Ру" Кириллом Иванцовым ответил на вопрос, пора ли хавбеку «армейцев» Александру Головину переходить в лондонский «Арсенал».
— Мы не залезем в голову Венгеру или руководству «Арсенала», но я не думаю, что в нынешней ситуации они готовы отдавать за наших футболистов большие деньги. Потому что при этом они покупают словно кота в мешке, про которого неизвестно, заиграет он в Англии или нет: другой язык, адаптация, пятое-десятое. Лондонскому клубу проще взять за гораздо меньшие деньги более квалифицированного и адаптированного футболиста для английского футбола.
Мы видели, как «Арсенал» играл против ЦСКА: «канониры» всё делали быстро, у нас в чемпионате России так не играют. Головин — очень перспективный футболист, но вопрос вот в чём: будет ли он выдерживать английские скорости и единоборства? Головин забил «Арсеналу» со штрафного, но я считаю, что лондонцы будут учитывать не его голы со стандартных положений, а его индивидуальные характеристики.
Моё мнение: если у Головина или другого российского футболиста есть возможность уезжать в сильный чемпионат, то надо ею пользоваться.
А если решить подождать годик-два здесь, чтобы стать за это время лучше, то можно оказаться где-нибудь в «Амкаре», например.
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Но, повторюсь, это моя точка зрения, а каждый футболист в идеале должен принимать своё собственное решение. Вы же не спрашиваете у кого-нибудь, зайти вам в магазин за булочкой или нет. Понятно, что любому человеку перед принятием важных решений в своей жизни есть смысл собрать нужную информацию, посоветоваться со специалистами и родственниками, услышать чьё-то мнение. Но в итоге надо поступать так, как хочешь ты сам. Головин — сам себе хозяин, как говорится.