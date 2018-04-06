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В казанском зоопарке мадагаскарских тараканов кормят фруктами
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В казанском зоопарке мадагаскарских тараканов кормят фруктами 

Казанский Портал 52 минуты назад
Публикация от Казанский зооботанический сад (@kazanzoo1806) 4 Апр 2018 в 11:59 PDT В казанском зоопарке мадагаскарских тараканов кормят отрубями, фруктами и овощами. В их рационе присутствуют и менее аппетитные гаммарусы — ракообразные существа, которыми обычно кормят рыб.
В обычной жизни в поисках еды мадагаскарские тараканы копаются в листве или гниющей древесине. Они могут голодать без вреда для здоровья 2-3 недели, но в этом случае проявляют каннибализм. Еще мадагаскарские тараканы дерутся между собой.
«Они часто устраивают турниры, бодаясь с противником, при этом громко шипят», — рассказали в казанском зоопарке.
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