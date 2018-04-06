Денис Попов: «Манчестер Сити» и «Ювентус» тоже крупно проиграли. А какие у них бюджеты по сравнению с ЦСКА?" 

Бывший нападающий московских «армейцев» Денис Попов в эксклюзивном интервью корреспонденту портала "Евро-Футбол.Ру" Кириллу Иванцову поделился своим мнением о первом матче 1/4 финала Лиги Европы, в котором «красно-синие» на выезде потерпели разгромное поражение от лондонского «Арсенала» (1:4).
— По этой игре «Арсенал» был сильнее и выиграл заслуженно. Однако всё равно осталось двоякое впечатление. Временами «армейцы» выглядели очень неплохо, особенно после того, как Головин сравнял счёт. По ходу этого отрезка «канониры» пребывали в шоковом состоянии, а «красно-синие» владели инициативой, атаковали, давили, создавали моменты, имели хорошие шансы забивать второй. Попади в ближний угол Муса при счёте 1:1, всё могло повернуться по-другому.
Ключевой момент — это пенальти, который армейцы получили в свои ворота очень скоро после того, как отыгрались. Там была такая ситуация, что Озил, по большому счету, мяч не доставал, и Щенникову надо было катиться просто вдоль. Даже если бы Озил смог в том эпизоде нанести удар, его можно было бы просто заблокировать.
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После пенальти стало совсем тяжело. «Канониры» дома при своих болельщиках поймали кураж и понеслись вперёд, отличились ещё дважды. Жалко, что «армейцы» сами не смогли забить больше, чем один раз. Отыграть в Москве отставание в 3 мяча будет, конечно, тяжеловато.
С другой стороны, «Манчестер Сити» на этой неделе тоже крупно проиграл в еврокубках «Ливерпулю», а «Ювентус» — мадридскому "Реалу". А какие у них бюджеты по сравнению с ЦСКА? Это же небо и земля!
Стоило ли «армейцам» в Лондоне закрыться в обороне? Спорный вопрос. Это сейчас после матча можно рассуждать, что надо было играть как-то по-другому. «Арсенал» обладает индивидуально сильными игроками мирового класса — Озилом, Мхитаряном и так далее. Даже если бы все футболисты «армейцев» зашли в свою штрафную, «канониры» всё равно бы что-нибудь придумали.
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Плохо ли сыграл Кучаев? Он молодой футболист, поэтому ему свойственны ошибки. Кучаев забил в ворота "Манчестер Юнайтед" — и что, после этого все стали думать, что он теперь будет забивать в каждой игре? Ему надо обтереться и адаптироваться в основе. Плюс, возможно, не его эта позиция — фланговый защитник. Мы же знаем, что у ЦСКА нет таких возможностей и скамейки, чтобы безболезненно варьировать состав. В обороне вот вышел 38-летний Игнашевич — и отыграл здорово, на мой взгляд. Ну и Вернблума же по всему полю на разные позиции ставят не от хорошей жизни.