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На Лермонтовском проспекте провели «Веселые старты»
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На Лермонтовском проспекте провели «Веселые старты» 

Управа района Выхино-Жулебино 47 минут назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В среду, 4 апреля, в культурном центре «Лидер» состоялись «Веселые старты» — семейный праздник, полный радости и смеха.
«В самом разгаре школьные каникулы, а это значит, что пришло для активного и энергичного досуга. «Лидер» приготовил для участников мероприятия множество конкурсов и настоящую полосу препятствий.
Ребята разделились на две команды: «Мудрая сова» и «Звезда». На пути к победе оба коллектива шли вровень — никто не хотел сдаваться и упускать успех. Однако финальное испытание определило победителя — им стала «Мудрая сова», — отмечается на сайте учреждения.
Все участникам праздника вручили памятные призы. (вт)
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