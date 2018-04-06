На Лермонтовском проспекте провели «Веселые старты»

В среду, 4 апреля, в культурном центре «Лидер» состоялись «Веселые старты» — семейный праздник, полный радости и смеха.

«В самом разгаре школьные каникулы, а это значит, что пришло для активного и энергичного досуга. «Лидер» приготовил для участников мероприятия множество конкурсов и настоящую полосу препятствий.

Ребята разделились на две команды: «Мудрая сова» и «Звезда». На пути к победе оба коллектива шли вровень — никто не хотел сдаваться и упускать успех. Однако финальное испытание определило победителя — им стала «Мудрая сова», — отмечается на сайте учреждения.

Все участникам праздника вручили памятные призы. (вт)